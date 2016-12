Addio Siena, English firma con Roanne

Dopo circa tre mesi si è conclusa l'avventura di Kim English alla Montepaschi Siena. L'ala americana di 25 anni, arrivato in estate dai Detroit Pistons, ha detto addio alla Mens Sana e ha firmato in Francia con il Chorale Roanne. English non è riuscito ad adattarsi alla pallacanestro europea e ha faticato fin da subito: nelle ultime gare giocate da Siena è sempre rimasto seduto in panchina per l'intera durata della gara, come a Malaga e contro Montegranaro. English chiude la sua esperienza senese con quasi 9 punti in 17 minuti di media in serie A, con un massimo di 22 con 4 su 8 da tre all'esordio contro Cremona, e 7.5 punti in 18 minuti di media in Eurolega, con un massimo di 13 punti e 5 rimbalzi nella gara persa a Firenze contro l'Olympiacos.