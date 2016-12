Basket: Djordjevic nuovo ct della Serbia

Aleksandar Sasha Djordjevic è il nuovo commissario tecnico della nazionale di basket della Serbia. Il 46enne ex playmaker, visto in Italia con le casacche di Olimpia Milano, Fortitudo Bologna e Pesaro, prende il posto di Dusan Ivkovic, uno dei grandi santoni della pallacanesto slava, che al termine degli Europei 2013 in Slovenia ha lasciato la panchina della nazionale. Per Djordjevic si tratta del terzo incarico come head coach dopo le esperienze con Milano e Treviso.