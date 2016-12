Basket: Hackett, vicino l'addio a Siena

A gennaio Daniel Hackett potrebbe lasciare Siena per trasferirsi al Galatasaray . Il club turco ha infatti fatto una proposta economicamente molto allettante alla guardia di Forlimpopoli, che sembra lusingato dall'offerta. Dopo il clamoroso no estivo a Luca Banchi e a Milano , l'avventura di Hackett a Siena potrebbe stavolta finire per davvero. Il Gala ha uno dei budget più ampi d'Europa e lo sforzo estivo della Mens Sana pesa ancora sul bilancio.

Per Hackett si prospetta l'ipotesi di un ricco contratto con possibile escape per la Nba, qualora qualcuno dall'America lo contattasse. In più Siena riceverebbe anche un notevole conguaglio per la trattativa, cosa che certo non dispiacerebbe ai vertici mensanini. Resta da capire l'effettiva volontà di Daniboy di abbandonare in corsa: ma in caso di mancato approdo alle Top 16 il trasferimento potrebbe davvero andare in porto.