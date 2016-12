Nba: Lakers e Bryant prolungano il contratto di due anni

Kobe Bryant e i Los Angeles Lakers insieme per altri due anni. Ad annunciare l'accordo ufficiale per il prolungamento del contratto del numero 24 che scadeva il trenta giugno 2014 è stato il general manager di Los Angeles Mitch Kupchak. "E' un giorno veramente felice per i tifosi dei Lakers - ha aggiunto Kupchak -. Che Kobe finisse qui la carriera è da sempre stata una priorità di questa società. Vent'anni in Nba e nello stesso team, è unico".