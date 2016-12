Basket, la Montepaschi cade a Cantù

La Montepaschi Siena cade 90-88 sul campo dell'Acqua Vitasnella Cantù nel posticipo della 7.a giornata di serie A e viene agganciata al secondo posto con 10 punti. Resta sola in vetta la Enel Brindisi a quota 12. Partita bellissima al Pianella dove i brianzoli, costretti quasi sempre ad inseguire, trovano il successo in volata grazie ad una palla recuperata su una rimessa toscana nei secondi finali. La Mens Sana si mangia le mani per l'occasione persa e incappa nella seconda sconfitta di fila dopo quella di Istanbul col Galatasaray in Eurolega.