Nba: Belinelli c'è, Bargnani perde ancora

Luci e ombre nella notte Nba per gli italiani. Se Marco Belinelli (10 punti in 22 minuti) continua la sua cavalcata con i San Antonio Spurs che sconfiggono 126-96 (Green 17, Bynum 16) i Cavs, Andrea Bargnani (11 in 33) non riesce a tirar fuori New York dal suo momento no: i Knicks perdono anche a Washington, 98-89 (Wall 31; Anthony 23) il punteggio in favore dei Wizards. Successi per Indiana, Miami e Clippers.