Nba: lesione al menisco per Derrick Rose, sarà operato

Lesione al menisco del ginocchio destro e nuovo intervento chirurgico in vista. E' questo il verdetto della risonanza magnetica a cui Derrick Rose è stato sottoposto sabato a Los Angeles. Il playmaker dei Chicago Bulls , uscito dal campo dolorante venerdì nel corso della gara contro i Portland Trail Blazers, sarà operato lunedì. Non è ancora chiaro quali saranno i tempi di recupero dell'MVP 2011.

Se dovesse scegliere di riparare il menisco lesionato - come fatto da Russell Westbrook nella passata stagione - Rose sarebbe costretto a un lungo stop (4-6 mesi) e a saltare in pratica tutta la regular season; se invece optasse per la rimozione del menisco il giocatore potrebbe tornare sul parquet nel giro di uno-due mesi. Per il play dei Bulls una nuova mazzata dopo la rottura dei legamenti del ginocchio sinistro rimediata contro i Philadelphia 76ers nel primo turno dei playoff 2012 che lo ha costretto a saltare per intero la stagione 2012-2013.