Basket: Montegranaro batte Varese nell'anticipo

Varese non sa più vincere e perde 88-83 in casa della Sutor Montegranaro nell'anticipo della 7a giornata di Serie A e incassa la sesta sconfitta consecutiva, considerando anche l'Eurocup. La Cimberio gioca un ottimo primo tempo contro la Sutor di Carlo Recalcati, grande ex della partita: i biancorossi chiudono avanti 21-14 a fine primo quarto e all'intervallo possono vantare 7 lunghezze di margine (44-37).