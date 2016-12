Nba: vince Belinelli, Pistons ko senza Datome

Sorride Belinelli nella notte Nba. San Antonio vince per 102-86 su Memphis . L'azzurro comincia dalla panchina ma si fa trovare subito pronto appena viene chiamato in causa, e in 20 minuti giocati realizza 9 punti. A trascinare al successo gli Spurs ci pensano i soliti Parker che di punti ne segna 20 e Ginobili con 15, sugli scudi anche Splitter che ne colleziona 17.Conley per i Grizzlies non basta, è lui il migliore tra gli sconfitti a quota 28.

Niente da fare per i Pistons, davanti al pubblico di casa del The Palace of Auburn Hills arriva una sconfitta, a vincere sono gli Hawks per 96-89. Luigi Datome non trova spazio in campo e resta a guardare Detroit cadere sotto i colpi di Atlanta, che gioca di squadra e chiude con tutto il quintetto base in doppia cifra. Su tutti Al Horford che si concede il lusso di una doppia doppia, 17 punti e ben 11 rimbalzi.

In grande ripresa i Lakers, altro successo per la squadra ancora orfana di Kobe Bryant, ci pensano Paul Gasol e Nick Young a decretare la vittoria casalinga contro i Warriors per 102-95. I due chiudono rispettivamente a quota 24 e 21 punti e fanno impazzire il pubblico dello Steples Center di Los Angeles. David Lee con 21 punti è il miglior marcatore di Golden State. Successo anche per Toronto, l'ex team di Bargnani vince per 96-88 su Washington, strepitosa ma inutile ai fini del risultato finale la prova di John Wall per i Wizards, per lui i punti segnati sono la bellezza di 37. Portland s'impone su Chicago per 98-95. Trail Blazers trascinati da Wesley Matthews che firma 28 punti e da una super partita di Robin Lopez che si concede il lusso di una doppia doppia, 13 punti e 16 rimbalzi per lui. Nelle fila dei Bulls c'è il solito Derrick Rose con 20 punti, chiude a 16 Carlos Boozer. Netta sconfitta per i Nets sul campo dei Timberwolves. Il 111-81 finale la dice lunga sul dominio di Minnesota, decisivo soprattutto il terzo quarto con un parziale di 33-21.

Serve l'overtime a Philadelphia per battere Milwaukee. Finisce 115-107 con statistiche da capogiro. Per i 76ers risulta fondamentale la precisione a canestro di Spencer Hawes, 25 punti e 12 rimbalzi per il centro, anche se il miglior marcatore di squadra è Evan Turner con 27. Da sottolineare per i Bucks, nonostante la sconfitta, l'impressionante gara di Caron Butler, ben 38 i punti a referto. Boston cede ad Indiana per 97-82, serata decisamente no per i Celtics, il crollo del terzo quarto risulta decisivo, Paul George con 27 punti segnati regala un meritato successo ai Pacers.