Nba: Oklahoma stende i Clippers, super Durant

Con 28 punti e 8 assist a referto, Kevin Durant trascina Oklahoma City al successo contro i Los Angeles Clippers : i Thunder si impongono per 105-91 e si confermano implacabili in casa brindando alla quinta vittoria consecutiva. Ai Clippers non bastano i 27 punti di Blake Griffin. Nell'altra sfida giocata nella notte Nba, Denver batte Chicago 97-87. Tra i Bulls, ko dopo una striscia di cinque vittorie di fila, Derrick Rose firma 19 punti.

Cinque su cinque. Oklahoma City in casa sa solo vincere e, dopo Phoenix, Dallas, Washington e Denver, anche i Clippers sono costretti ad arrendersi alla legge della Chesapeake Energy Arena. Trascinati da un Kevin Durant in grande spolvero (28 punti, 6 rimbalzi e 8 assist) i Thunder vincono 105-91. Ai losangelini di coach Doc Rivers non basta la doppia doppia di Blake Griffin (27 punti e 10 rimbalzi). Partita monocromatica con il quintetto di casa sempre avanti nel punteggio e i Clippers comunque bravi a rimanere aggrappati al match fino all'inizio del terzo quarto, prima della svolta: Crawford realizza il canestro del 75-81 portando Los Angeles a -6, ma subito dopo Collison (layup + libero) e Lamb (tripla) riportano a +11 i Thunder decretando, di fatto, la chiusura anticipata della partita. A completare la festa ci pensa nel finale Durant che impreziosisce la sua prova con una spettacolare schiacciata su assist di Westbrook (12 punti per lui). I Clippers si possono consolare con un Chris Paul che non smette di stupire: per lui (17 punti e 12 assist) 13esima doppia doppia consecutiva dall'inizio della regular season. Il primato precedente apparteneva a Magic Jonhson che, nel 1990-91, si era fermato a 11.



Dopo cinque vittorie consecutive si ferma la corsa di Chicago: i Bulls escono sconfitti 97-87 dal Pepsi Center di Denver. I Nuggets, che in casa contro Chicago hanno vinto gli ultimi sette confronti diretti, sfoderano i 17 punti di Jordan Hamilton, miglior realizzatore di serata nella formazione di casa. Ai Bulls, che finora hanno perso quattro partite su cinque lontano da Chicago, non bastano i 19 punti di Derrick Rose. Chiuso il quarto periodo sul +8, Denver prende il largo nella fase più calda della partita grazie a quattro triple consecutive (due di Robinson e due di Hamilton) che stroncano i sogni di rimonta di Chicago.