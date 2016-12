Nba: Nowitzki e Chris Paul nella storia

Il punto del record è stato un tiro libero dopo un fallo tecnico. Nel mirino di Nowitzki c'è ora Kevin Garnett, 14esimo con 25.340 ma ancora in attività in maglia Brooklyn Nets. Primato anche per Chris Paul: il playmaker dei Los Angeles Clippers, nel successo 102-98 sul campo dei Minnesota Timberwolves, ha realizzato la 12esima doppia doppia consecutiva per punti e assist in altrettante gare stagionali, strappando il record a Magic Johnson che nel 1990-91 era arrivato a 11. CP3 ha chiuso la partita con 20 punti e 11 assist contro i Twolves.