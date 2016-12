Basket, Eurocup: vincono Cantù e Sassari

Cantù si conferma imbattibile in questa Eurocup. La FoxTown vince anche nel sesto turno della fase a gironi e anche Sassari la imita trionfando in casa. Perdono invece Roma e Varese, che cede soltanto all'overtime. Per il gruppo A Cantù vince 81-68 in Germania contro gli Artland Dragons: la formazione di Sacripanti tiene sempre la testa avanti e conduce in porto il sesto successo di fila grazie ai 29 punti di un mostruoso Pietro Aradori. Per la guardia bresciana 7 su 9 da tre. Per il gruppo B la Dinamo Sassari batte 82-74 i tedeschi dell'Oldenburg e regala un sorriso alla Sardegna colpita dall'alluvione. Successo in volata per la squadra di Sacchetti che ha 21 punti da Drake Diener e 17 da Caleb Green. Per l'Oldenburg buona prova di Andrea Crosariol: 14 punti e 7 rimbalzi per il centro italiano.