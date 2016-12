Nba: Bargnani scalda New York ma vince Datome

Va a Gigi Datome il derby italiano tra Detroit e New York. L'ala sarda trova poco spazio (appena 5 minuti in campo con 3 punti) ma i suoi Pistons sconfiggono 92-86 i Knicks, nonostante la discreta prova di Andrea Bargnani (13 punti in 38 minuti). Miami stende 104-88 Atlanta: non c'è Wade per infortunio e LeBron James si prende una serata di pausa, ci pensa Bosh (19 punti e 5 rimbalzi) a lanciare i campioni in carica.