Nba, Chris Paul eguaglia Magic Johnson

Quinto successo consecutivo per i Bulls che devono sudare per battere 86-81 gli Charlotte Bobcats. Si decide tutto nell'ultimo minuto quando Chicago va a segno con Rose, 12 punti, e la tripla di Luol Deng, 21, a spezzare definitivamente le reni ai Bobcats. Restano imbattuti in casa (5-0) i Dallas Mavericks che superano 97-94 i Philadelphia 76ers, cui non bastano i 26 punti di Evan Turner. Per i texani brillano Monta Ellis, 24 con 10 assist, Marion e Nowitzki, 20 punti ciascuno. Notte speciale per Chris Paul che per l'11.a gara di fila chiude con almeno 10 punti e 10 assist (18 e 11 nell'occasione) per iniziare la stagione ed eguaglia Magic Johnson del 1991: peccato che non basti ai Los Angeles Clippers per avere la meglio dei Memphis Grizzlies, che si impongono 106-102. Grizzlies trascinati dalle loro torri, Marc Gasol, 23 punti, e Zach Randolph, 26 con 15 rimbalzi. Tutto facile per i Golden State Warriors che passano 98-87 sul campo degli Utah Jazz: brillano gli 'Splash Brothers' Stephen Curry, 22 punti, e Klay Thompson, 17.