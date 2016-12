Serie A: Milano, altra sconfitta a Venezia

Sfida equilibratissima al Taliercio. La Reyer appare da subito altra cosa rispetto alla formazione slegata e discontinua della gestione Mazzon; l'Olimpia, presentatasi a Mestre in completo blu camouflage, si fa trascinare da Gentile e da MarQuez Haynes e riesce a rimanere aggrappata con le unghie alla partita per i primi tre quarti. A 8 minuti dalla fine, sul 62-58 per la Reyer, arriva il tecnico alla panchina milanese che spacca la partita: l'ex Vitali fa 4/4 dalla lunetta (12/12 complessivo ai liberi, 19 a referto per lui) e lo scatenato Smith in penetrazione porta a + 10 il vantaggio dei lagunari.

Da lì in poi i tentativi dell'Olimpia di tornare in gara s'infrangono contro le buone percentuali al tiro dei padroni di casa, che controllano la reazione della squadra di Banchi e portano a casa 2 punti estremamente preziosi. Crisi scacciata per Venezia, la Reyer centra un successo prestigioso che può dare entusiasmo per il prosieguo del campionato; l'Olimpia invece dimostra di non essere ancora in grado di gestire il doppio impegno tra campionato ed Eurolega. E intanto venerdì ad Assago arriva l'Efes.