Basket, Jack Taylor segna 109 punti in una sola partita

Chiamatelo uomo dei record. E' Jack Taylor, giocatore 23enne di basket del Grinnell College (NCAA Divison III), che ha realizzato la bellezza di 109 punti (con 24 su 48 da 3), nella vittoria contro Crossroads. Ben 53 li ha segnati nei primi 9 minuti del terzo quarto. In tutto ha giocato 29'. Numeri pazzeschi. Taylor non è però nuovo a queste imprese. Lo scorso anno infatti fece ancora meglio con 138 timbri. La media di questa stagione è per ora di 90 punti a partita...