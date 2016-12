Nba: poco Datome, i Pistons crollano a Los Angeles

Solo tre partite nella notte del torneo Nba che vede vincere Portland 118-110 in rimonta sui Toronto Raptors dopo un sofferto overtime. Successo anche per i Memphis Grizzlies 97-86 in esterna sul campo di Sacramento. Chiude la vittoria allo Staples Center dei Los Angeles Lakers , che si rialzano dopo due ko, per 114-99 su Detroit: protagonista il gialloviola Jordan Hill con 24 punti, mentre Gigi Datome gioca solo sei minuti con 0 canestri.

Dopo due ko consecutivi, i Lakers rialzano la testa vincendo tra le mura amiche contro Detroit. Career high per Jordan Hill con 24 punti e 17 rimbalzi coadiuvato dai 19 punti a testa di Meeks e Nick Young. Prestazione completa di Pau Gasol che sigla solo 12 punti ma impreziosisce la sua gara con 9 rimbalzi e 7 assist. Gigi Datome vede il parquet per soli 6 minuti in cui tenta un tiro, recupera un rimbalzo e chiude senza punti. Per i Pistons i migliori sono, oltre al solito Brandon Jennings da 23 punti e 14 assist, la coppia di lunghi Drummond-Monroe che chiudono complessivamente con 31 punti e 20 rimbalzi. Una vittoria che fa morale per i Lakers, sempre in attesa di riabbracciare Kobe Bryant, tornato ad allenarsi coi compagni; più incerti i tempi di recupero per Steve Nash ottimamente sostituito da uno Steve Blake da 9.8 assist di media nell'ultima settimana.



Nella partita alla Sleep Train Arena di Sacramento vincono i Memphis, che passano 97-86 grazie a un'ottima prestazione corale. Per i Grizzlies prestazioni più che positive di Zach Randolph, 22 punti e 10 rimbalzi, Mike Conley, 19 punti e soprattutto di Marc Gasol, autore di una prova da 19 punti, 8 rimbalzi e 9 assist. Per i Kings nessun giocatore del quintetto iniziale in doppia cifra: i punti arrivano da Travis Outlaw, 18 in 17 minuti giocati, e da Isaiah Thomas, 15 con però un brutto 5 su 17 dal campo. Nell'ultima partita, ai Toronto Raptors non basta un Rudy Gay da 30 punti e 10 rimbalzi. L'ala centra il layup sulla sirena che porta le due squadre all'overtime ma non può nulla contro le prove maiuscole di LaMarcus Aldridge e Damian Lillard, entrambi autori di 25 punti. Toronto chiude con soli 2 canestri su 12 tentati nel tempo supplementare e i Blazers vincono grazie anche al season high di 24 punti del francese Nicolas Batum.