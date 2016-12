Basket, Bologna sbanca Roma. Al PalaTiziano finisce 89-81

Nel posticipo serale della sesta giornata di Serie A la Granarolo Bologna vince in rimonta 89-81 al PalaTiziano contro l'Acea Roma e aggancia in vetta alla classifica Siena e Brindisi . Partita dai due volti, col primo tempo dominato dai capitolini che toccano anche il massimo vantaggio sul +16 (48-32), e vanno al riposo avanti 48-41, e una ripresa con il rientro e l'allungo delle Vu Nere nel quarto periodo.

All'intervallo l'Acea di Dalmonte conta su 7 punti di margine grazie soprattutto alle ottime prove di Mbakwe e Taylor mentre la Virtus di Bechi è tenuta a galla dagli americani, soprattutto Hardy e Ware.

Nel terzo quarto Bologna si rifa sotto mentre nel quarto periodo le Vu Nere operano addirittura il primo sorpasso nella gara sul 68-67 a 7' dalla fine. Da lì in avanti è un monologo della Granarolo che scappa con le triple di Walsh e dei giovani Fontecchio e Imbrò. A Roma non bastano i 23 punti di Mbakwe mentre per Bologna i 21 punti di Hardy e i 19 di Walsh.

La sesta giornata di serie A si chiuderà lunedì sera con la sfida del Taliercio tra Reyer Venezia e Olimpia Milano.