Basket, Serie A: vince Siena, cade Cantù

La Enel di coach Bucchi conquista un grande successo a Masnago battendo 85-71 la Cimberio Varese. I pugliesi prendono da subito in mano il timone della gara, all'intervallo sono a +20 (49-29) e poi nel secondo tempo contengono il ritorno dei biancorossi. Ottima prova di squadra per Brindisi con cinque uomini in doppia cifra (Todic 17 punti) mentre a Varese non bastano i 21 punti di Hassell e i 20 di Ere. Cantù cade a Cremona 98-91 contro la Vanoli: all'intervallo i brianzoli sono sotto 64-45, poi si rifanno sotto nel finale (fino al -11) ma i padroni di casa conquistano il foglio buono del referto. Protagonista Jarrius Jackson con 25 punti mentre a Cantù non bastano i 26 di Jenkins.

Restano in fondo alla classica con appena due punti Pesaro e Pistoia. La Victoria Libertas di Dell'Agnello perde 82-77 sul parquet di casa contro Sassari: la Dinamo di Sacchetti deve soffrire non poco per strappare la vittoria (anche sotto 69-66 ad un certo punto).

I sardi hanno 21 punti da Drake Diener mentre agli adriatici non bastano i 16 di Turner e Trasolini. La Giorgio Tesi Group cade invece a Reggio Emilia contro la Grissin Bon, 67-56. La formazione di Menetti ha sempre in pugno la gara e con cinque uomini in doppia cifra, James White il migliore con 12, conquista il terzo successo stagionale.