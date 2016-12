Basket, Serie A: Avellino non sbaglia, Caserta cede

Primo quarto equilibrato con gli ospiti che chiudono in vantaggio 17-15 dopo alcuni istanti iniziali in cui il canestro tardava ad arrivare. Ma la Sidigas c'è e con un grande Cavaliero (14 punti per lui) torna a farsi sotto. I padroni di casa riescono nel sorpasso ed arrivano anche a più 6 (29-23) a metà quarto. All'intervallo lungo gli uomini di Frank Vitucci chiudono in vantaggio 37-32.



Al rientro in campo il copione non cambia: la Sidigas che tenta l'allungo con una tripla di Richardson ma Caserta riesce a rimanere in scia con un break di 6-0. Nel finale di terzo quarto Spinelli non sbaglia due tiri dalla lunetta e il parziale si chiude così con Avellino a più 8 (52-44) su Caserta. Nell'ultimo quarto il match si riapre con Moore che arriva a tirare e sbagliare il libero del possibile pareggio a 2 minuti dal termine. Avellino non ci sta: Dean e Lakovic trovano due triple che portano di nuovo sul più 7 i padroni di casa. E' il punto esclamativo di un incontro che ha poco altro da regalare se non una tiro da tre messo a segno da Mordente (15 punti), l'ultimo a mollare per Caserta. La Sidigas chiude sul 76-70 e può far festa davanti ai propri tifosi. Nel prossimo turno Avellino farà visita al Banco Sardegna Sassari mentre Caserta attende la Enel Brindisi.