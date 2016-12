Eurolega: Milano stende lo Strasburgo

Milano batte 83-72 lo Strasburgo e trova la terza vittoria in Eurolega, la seconda consecutiva dopo il successo di Bamberg. Con una buona prova collettiva l'Olimpia riesce a tenere a bada gli scorbutici francesi: l'EA7 aggancia l'Efes a quota 6 punti e mette fieno in cascina verso la qualificazione alle Top 16. La settimana prossima la squadra di Banchi ospiterà proprio i turchi per cercare di agguantare il secondo posto solitario.