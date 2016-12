Basket, Eurocup: Cantù vince ancora, Varese ko

Due vittorie e una sconfitta per le tre italiane impegnate nella quinta giornata dell' Eurocup . Cantù vince 86-79 sul campo dei croati del Cibona Zagabria e resta da sola in testa al gruppo A, mentre Sassari travolge 94-78 i belgi dello Spiru Charleroi e aggancia il Cedevita al terzo posto del gruppo B. L'unico ko è quello di Varese , che perde in casa 78-77 contro tedeschi dell' Ulm e resta inchiodato all'ultimo posto del gruppo C.

Non si ferma la cavalcata di Cantù, che a Zagabria coglie la quinta vittoria di fila e comanda a punteggio pieno il suo girone. Tra i canturini brilla soprattutto Pietro Aradori, miglior realizzatore con 20 punti, a cui si aggiungono i 15 di Jenkins e i 14 di Ragland.



Il solito Drake Diener trascina Sassari contro il Charleroi: la guardia statunitense mette a referto 23 punti (8/15 dal campo con 6 triple a bersaglio), Caleb Green contribuisce con 19 e Omar Thomas con 15. Niente da fare per Varese, reduce dalla disfatta contro Sassari in campionato: la Cimberio cade anche contro l'Ulm al termine di una gara incerta fino alla sirena. Alla squadra di Frates, in vantaggio 66-59 al termine del terzo quarto, non bastano i 14 punti di Marko Scekic.