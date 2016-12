Serie A: Siena travolge Venezia

Mai in discussione la superiorità dei campioni d'Italia, in controllo del match fin dai primi minuti. Il parziale di 14-2 in avvio fissa il canovaccio della gara, nel proseguo Venezia non riuscirà mai a ridurre a meno di 8 punti il distacco dagli avversari, che in avvio di terzo quarto arrivano anche sul +23. Per la Montepaschi, oltre alla buona prova di Carter, ci sono anche i 9 punti e 7 assist di Daniel Hackett. Nel prossimo turno di campionato Siena ospiterà Montegranaro (domenica alle 18.15), mentre lunedì Venezia sarà impegnata sul parquet dell'Olimpia in un'altra trasferta sulla carta proibitiva.