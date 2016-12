Il canestro pazzesco di Reyes: tripla in rovesciata sulla sirena

Organizzare un'azione d'attacco in 4 decimi di secondo è roba da fenomeni. In Spagna ce n'è uno e si chiama Felipe Reyes. Il veterano del Real Madrid, allo scadere del secondo quarto contro Manresa, si inventa una tripla in reverse dopo un lancio da quarteback di Slaughters. Il pallone assume una parabola altissima e si imbuca senza la complicità del ferro. Un canestro destinato a rimanere nella storia... chapeau! GUARDA IL VIDEO