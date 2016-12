Nba: San Antonio troppo forte, Knicks travolti

Va a Marco Belinelli il primo derby italiano della regular season di Nba . San Antonio domina al Madison Square Garden e batte New York 120-89 . Beli mette a referto 9 punti, ai Knicks non bastano Andrea Bargnani e Carmelo Anthony, autori di 16 punti ciascuno. Partita che non ha mai praticamente storia: già dopo pochi minuti gli Spurs, trascinati da un grande Danny Green, piazzano un parziale di 21-4 e per i Knicks è notte fonda.

Una forbice che si allarga col passare dei minuti. New York prova a rispondere, ma il gap non scende mai sotto la doppia cifra: a fine primo quarto il massimo divario, +17 (34-17). Green continua a macinare triple - chiude con 6/9 - e gli Spurs nel secondo parziale allungano ulteriormente, fino al +24 (46-22).

I Knicks, con una piccola reazione firmata dall'asse Anthony-Bargnani-Metta World Peace tornano sul -16 a fine primo tempo: 61-46. Nella ripresa però non prosegue la rimonta dei padroni di casa ma anzi, la sconfitta prende i contorni della disfatta. San Antonio è irrefrenabile e, quando salgono in cattedra anche Tony Parker (17) e Patty Mills (15), arriva addirittura sino al +37 (106-69), scatenando nel quarto quarto la rabbia del pubblico di casa.

Una passeggiata newyorkese per gli Spurs, una sconfitta su cui riflettere per i Knicks.