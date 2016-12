Eurolega: Olympiacos troppo forte, Siena si inchina

Una sconfitta dal sapore di vittoria. La Montepaschi Siena perde 62-70 contro i campioni in carica dell' Olympiacos e rimanda dunque la prima vittoria stagionale in Eurolega . Dopo le deludenti sconfitte con Galatasaray, Bayern Monaco e Zielona Gora, la formazione toscana sforna un'ottima prestazione ma non basta per fermare la corazzata greca che, col quarto successo in altrettante gare, resta in vetta al girone C a punteggio pieno.

Avvio shock di Siena che dopo pochi minuti è già sotto 0-11. Uno strappo importante, che i toscani non riescono a ricucire, chiudendo il primo quarto sull'11-20. Prima dell'intervallo la situazione non cambia, con la Montepaschi capace di rientrare al massimo sul -7 (15-22), ma che vede poi l'Olympiacos scappare addirittura sul +16 (20-36): a fine primo tempo è 36-23 in favore dei greci. Nella ripresa la musica non cambia: il vantaggio dei greci resta sempre in doppia cifra e varia tra il +10 al +17, massimo gap (26-43).Nell'ultimo quarto l'orgoglio di Siena che, spinto da un gremito Mandela Forum, torna a farsi pericolosamente sotto: un antisportivo di Brent riporta Siena sul -5 (60-65) a 48" dalla sirena. Ai liberi di Spanoulis risponde la schiacciata di Hunter, poi Lojeski fa 1 su 2 dalla lunetta ma la tripla di Rochestie del possibile -3 sbatte due volte sul ferro ed esce.La partita finisce lì, Siena esce a testa alta: il top scorer è proprio Rochestie con 13 punti, alla pari di English. Nei greci nessuno in doppia cifra: si fermano a 9 Begic, Lojeski, Spanoulis e Dunston.

IL TABELLINO DELLA GARA

Siena: Viggiano 5, Hunter 6, Cournooh 3, Rochestie 13, Carter 4, Ress 5, Ortner 2, Udom ne, Hackett 6, English 13, Green 5. All.: Crespi.

Olympiacos: Petway 4, Law 6, Dunston 9, Spanoulis 9, Perperoglou 8, Sloukas 4, Simmons, Begic 9, Printezis 6, Mantzaris 6, Katsivelis, Lojeski 9. All.: Bartzokas.

Arbitri: Perez Pizarro (Spa), Latisevs (Let), Lopes (Por)

Note - Tiri liberi: Siena 10/12, Olympiacos 12/17. Tiri da tre: Siena 6/15, Olympiacos 6/22. Rimbalzi: Siena 39, Olympiacos 37.

Spettatori: 6.000 circa.