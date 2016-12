Nba: svelate le divise per Natale

Sorpresa svelata in largo anticipo. Nel giorno di Natale le franchigie Nba scenderanno in campo con maglie speciali e rivoluzionarie: la presentazione delle divise doveva avvenire a fine novembre, con un mese d'anticipo rispetto al 25 dicembre, ma su Internet circolano le foto delle casacche. Espn ha confermato la veridicità delle immagini, e c'è anche qualche utente che ha già deciso di metterle in vendita su Ebay. Maglie a mezze maniche per tutti, logo della franchigia sul petto, nome sul retro e numero che compare anche sulla manica: insomma, una vera e propria rivoluzione rispetto alla tradizione. Ma l'impresa di tenere nascosta la novità fino alla data della presentazione non è riuscita.