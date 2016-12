Eurolega: Milano fa il colpo a Bamberg

Una convincente Olimpia Milano stende a domicilio il Brose Bamberg e si rialza in Eurolega dopo la batosta di Madrid: 62-76 il punteggio in Germania. Secondo successo europeo (il primo esterno) per gli uomini di Banchi, che salgono a quota 4 punti nel girone B, agganciano i tedeschi in classifica e mettono la strada in discesa per la qualificazione alle Top 16. Grande prova di capitan Gentile, trascinatore con 18 punti.