Basket, auto-canestro da guinness al College

Nel match con Montevallo di martedì notte, i Kentucky Wildcats hanno chiuso con il 58% dal campo. In questa ottima percentuale non è compresa però la fenomenale auto-tripla di James Young, che rincorre un pallone saltando sugli spettatori e, con un gioco di prestigio insperato, lo tiene in campo e lo imbuca nel canestro... sbagliato! Gli oltre 20mila della Rupp Arena rimangono di stucco, Young se la ride. L'"impresa" va a referto come due punti per la squadra avversaria GUARDA IL VIDEO