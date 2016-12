Nba: Belinelli vince, mente Datome trova i primi punti ma Detroit perde. Ko anche Bargnani

Tra gli italiani vince solo Belinelli . I suoi San Antonio S purs hanno battuto 102-94 i Denver Nuggets , privi dell'infortunato Gallinari . Gigi Datome ha trovato il primo canestro in Nba (2 punti), ma Detroit ha perso 99-91 contro Indiana. Stessa sorte per Bargnani che con i Knicks è stato sconfitto da Charlotte. Altro record per LeBron James che con 35 punti ha toccato quota di 500 partite consecutive in doppia cifra: Miami ok.

Sorrisi e lacrime nella notte italiana in Nba. Se Marco Belinelli aiuta con 4 punti in 11 minuti i suoi San Antonio Spurs a sconfiggere 102-94 (Parker 24; Lawson 20) i Denver Nuggets, Andrea Bargnani (6 in 23 minuti) non riesce a scacciare la crisi di New York: i Knicks si fanno battere al Madison Square Garden dai Bobcats, 97-102 (Anthony 32; Walker 25) il risultato. Primi 2 punti per Datome, ma i Pistons perdono contro Indiana.

Si parte dal Colorado: al Pepsi Center San Antonio trova il terzo successo stagionale grazia alla crescita della difesa nell'ultimo periodo (30-16 di parziale in favore degli Speroni). Parker mette a referto 24 punti, Duncan e Leonard ne aggiungono 17 e 14 e aiutano la squadra di Popovich ad espugnare Denver, sempre priva di Danilo Gallinari. Ci pensa invece Kemba Walker, nonostante un problema alla spalla, a certificare la crisi dei Knicks: proprio il play nativo del Bronx condanna con 25 punti New York, che deve registrare anche l'infortunio al ginocchio di Tyson Chandler. Buona anche la prova della seconda scelta 2012 Michael Kidd-Gilchrist, 16 punti e 8 rimbalzi in 26 minuti. Primi minuti anche per Gigi Datome, che totalizza 12 giri d'orologio e 2 punti nella sconfitta 99-91 (George 31; Jennings 17) dei Detroit Pistons contro Indiana.

I Miami Heat espugnano 104-95 (James 35; DeRozan 21) l'Air Canada Centre di Toronto e tornano in attivo nel computo delle gare giocate sino ad ora (3-2). Straordinario LeBron: con i 35 punti odierni (conditi da 8 rimbalzi, season-high, e 8 assist) 'The King' tocca le 500 partite consecutive in doppia cifra. Altra sfida interessante all'American Airlines Center, dove i Dallas Mavericks si sbarazzano dei Lakers col punteggio di 123-104 (Ellis 30; Young 21) e si portano a 3-1 di record. Nell'altra gara di cartello della notte Houston sconfigge 116-101 (Harden 33; Lillard 21) grazie ai 62 punti complessivi della coppia Harden-Howard.