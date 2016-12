Nba: i Clippers annullano i Rockets, crolla Philadelphia

Con questo successo Blake Griffin (18 punti) e compagni si portano al comando della West Conference proprio davanti ai Rockets.

Importante successo per Golden State (110-90) sul campo dei Sixers. Al Wells Fargo Center di Philadelphia i Warriors mettono subito le cose in chiaro piazzando un parziale di 36-22 nel primo quarto e chiudendo all'intervallo lungo avanti di 24 punti. A nulla serve la rimonta nel finale di Phila che porta tre giocatori in doppia cifra (Turner e Michael Carter-Williams 18 e Lavoy Allen 14). A trascinare Golden State ci pensa il solito Andre Iguodala con ben 32 punti in altrettanti minuti di gioco. Quarto ko consecutivo per i Celtics, battuti a Memphis 95-88 dai Grizzlies. Zach Randolph, Mike Conley e Jerryd Bayless segnano 15 punti mettendo in cassaforte la vittoria mentre a Boston non bastano i 22 di Jeff Green.

Vince, infine, anche Cleveland 93-92 in casa contro Minnesota nonostante i 23 punti di un prolifico Kevin Martin. Sono ben 5 i giocatori in doppia cifra per i Cavaliers con Anthony Bennet autore di 19 punti in appena 9 minuti.