Basket, Milano: regalo per Banchi, arriva Lawal

Tagliato da Philadelphia, Lawal stava aspettando la chiamata del Vef Riga, squadra con cui aveva firmato prima della chiamata Nba, ma i lettoni non si sono più fatti vivi: la più veloce ad adoperarsi per firmare l'ex Georgia Tech è stata invece l'Olimpia Milano, che in attesa di recuperare Gigli e Kangur mette sotto contratto questo centro dalle doti atletiche dominanti. Luca Banchi lo avrà a disposizione in rotazione già da giovedì sera, quando Milano volerà in Germania per affrontare il Bamberg nella quarta giornata di Eurolega.