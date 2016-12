Basket: Serie A, Reggio Emilia stende Caserta

Buona la prova di squadra di Reggio con ben 6 giocatori in doppia cifra. James White mette a referto 17 punti, seguito da Antonutti con 12 e da Brunner e Silins con 11. Tra gli ospiti prestazioni da sottolineare di Jeff Brooks, 17 punti per lui, e di Moore Cameron Todd che chiude il match a quota 15. Ma è notte fonda per i campani che restano comunque almeno per una notte al comando della classifica a quota 4.

Nel prossimo turno Reggio Emilia farà visita alla Enel Brindisi mentre Caserta ospiterà l'Acea Roma.

IL TABELLINO

Grissin Bon Reggio Emilia - Pasta Reggia Caserta 76-59 (21-21, 40-29, 56-44)

Grissin Bon: White 17, Filloy 3, Karl 10, Brunner 11, Antonutti 12, Bell 2, Cervi, Silins 11, Cinciarini 10. Ne: Pini e Frassineti. All.: Menetti.

Pasta Reggia: Mordente 10, Vitali 8, Tommasini, Michelori 4, Brooks 17, Moore 15, Roberts, Scott 5. Ne: Marzaioli e Marini. All.: Molin.

Arbitri: Baldini, Di Francesco, Aronne.

Note - tiri liberi: Reggio Emilia 9/9, Caserta 13/14; tiri da 3: Reggio Emilia 7/21, Caserta 4/16; rimbalzi: Grissin Bon 25, Pasta Reggia 26.

Spettatori: 3.150.