Nba, Halloween da... SuperBelinelli

Halloween è una delle feste più sentite negli Stati Uniti e ogni anno i big Nba organizzano una festa per festeggiarla al meglio. Per Marco Belinelli, quest'anno la festa ha un sapore speciale: è appena sbarcato in Texas per giocare con i San Antonio Spurs, fianco fianco con campioni come Tony Parker e Manu Ginobili. Prima di scendere in campo, però, Marco ha approfittato di Halloween per fare gruppo con i nuovi compagni. Vestito da SuperMario Bros, Belinelli si è fatto fotografare proprio con il play francese e l'ala argentina.