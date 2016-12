Nba: riparte la caccia al trono di Miami

Questa notte scatta la 68esima stagione Nba e riparte la caccia ai Miami Heat di LeBron James che hanno vinto gli ultimi due titoli e hanno giocato le ultime tre finali. Il programma dell'opening night propone tre sfide: gli Heat debuttano sul parquet di casa contro i Chicago Bulls di Derrick Rose, apparso in splendida forma in preseason (8-0 i Tori) dopo un anno passato in infermeria per l'operazione al ginocchio. I rossoneri proveranno a rovinare la cerimonia per la consegna degli anelli di campioni e il sollevamento del banner sul soffitto dell'American Airlines Arena a James e compagni.

Ci sono anche Indiana Pacers-Orlando Magic e il derby di LA, Los Angeles Lakers-Los Angeles Clippers. Chris Paul e coach Doc Rivers contro i gialloviola di Mike D'Antoni e Pau Gasol ma senza Kobe Bryant, che per la prima volta dal 2006 salta il debutto stagionale, a causa dell'operazione al tendine d'Achille. Per questa giornata d'apertura gli italiani d'America Bargnani, Belinelli, Datome e Gallinari, faranno da spettatori, in attesa di ritagliarsi un ruolo da protagonisti.

La stagione che parte segna una sorta di spartiacque: si torna al formato 2-2-1-1-1 per le finali (lasciato il 2-3-2), il commissioner David Stern lascerà il bastone del comando al suo 'delfino' Adam Silver dopo 30 anni esatti di regno (dall'1 febbraio 1984) e dal prossimo anno entrerà in vigore il nuovo contratto collettivo, con restrizioni salariali ancora più ferree e punitive per chi sfora il cap.