Basket, Serie A: Siena schianta Bologna

La gara si decide già nel primo quarto con un parziale di 32-18 per Siena, in pieno controllo del match. Buona la prestazione di Reginald Cournhooh, guardia ex Fortitudo arrivato in estate in Toscana e autore di 8 punti. All'intervallo lungo i padroni di casa vanno in vantaggio 56-37 e la partita è già virtualmente chiusa. Daniel Hackett non riesce a trovare la via del canestro in 21 minuti di gioco ma sono comunque 3 i giocatori in doppia cifra per la Montepaschi: Rochestie (18), Viggiano (15) e Ortner (11). Nella Virtus deludono Hardy con 2 punti in 25 minuti e Imbrò, al rientro, che non mette a referto neanche un punto.

Nel quarto turno di campionato, in programma domenica 3 novembre, Bologna ospiterà la Sutor Montegranaro mentre Siena farà visita alla Victoria Libertas Pesaro.

IL TABELLINO

Montepaschi Siena-Granarolo Bologna 89-65 (32-18, 56-37, 73-52)

Siena: Viggiano 15, Hunter 7, Cournooh 8, Rochestie 18, Carter 6, Ress 8, Cappelletti ne, Ortner 11, Udom ne, Hackett, English 7, Green 9. All. Crespi.

Bologna: Gaddefors 13, Hardy 2, Motum 1, Imbrò, Fontecchio 2, Guazzaloca ne, Landi, Ware 20, Jordan 7, Bianconi ne, King, Walsh 20. All. Bechi. Arbitri: Cerebuch, Di Francesco, Taurino.

Tiri liberi: Siena 10/11, Bologna 12/16. Tiri da tre: Siena 11/25, Bologna 7/18. Fallo tecnico a Hackett (Siena) al 3'17", a Bechi (all. Granarolo Bologna) al 31'50".

Rimbalzi: Siena 33, Bologna 31.

Spettatori: 3000 circa.