Basket Serie A: Milano sbanca Caserta

Finisce contro Milano l'imbattibilità stagionale di Caserta. L'Olimpia si impone fuori casa nel big match della terza giornata e infligge ai campani il primo stop in campionato. Vittorie convincenti per Brindisi (96-74 contro Verona) e Cantù (93-78 contro Pesaro), Varese e Sassari battono Venezia e Pistoia, mentre Reggio Emilio cade sul parquet di Montegranaro, che si impone 79-71 e centra il primo successo in stagione.