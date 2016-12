Basket, Eurolega: Siena affonda in casa del Bayern Monaco

Seconda sconfitta in Eurolega per Siena. A Monaco la Montepaschi viene battuta dal Bayern di Svetislav Pesic: 89-79 (Delaney 20; Carter 14) il punteggio, Mens Sana in partita solo nel primo quarto. Serata storta anche per Daniel Hackett, autore di soli 8 punti e poco efficace in penetrazione: ora la situazione nel Gruppo C si complica, con Malaga e gli stessi tedeschi che sembrano più avanti nella lotta per la quarta posizione.