Nba, Bryant: "Io 25esimo al mondo? Roba da test antidroga"

Kobe Bryant torna a parlare di sè dopo la preseason in Cina coi Los Angeles Lakers, e lo fa tirando nuovamente in ballo la questione del famigerato ranking di Espn. L'emittente televisiva americana, che ogni anno durante la preseason stila una classifica dei migliori giocatori Nba, ha piazzato Kobe in 25esima posizione, probabilmente per lo stato di forma del Black Mamba, che a 35 anni sta recuperando da un infortunio al tendine d'achille, e le ultime annate non proprio esalatanti dei suoi Lakers.