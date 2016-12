Nba, le Finals cambiano formato: si torna al 2-2-1-1-1

I proprietari delle franchigie Nba hanno votato all'unanimità il ritorno al vecchio formato delle Finals, il 2-2-1-1-1. Dopo 30 anni di 2-3-2 si passa dunque al formato usato per l'ultima volta nel 1984, con la vittoria in sette gare dei Boston Celtics sui Los Angeles Lakers. La decisione è stata comunicata dal commissioner David Stern: "Non era più possibile per una squadra con record favorevole ritrovarsi a giocare gara 5 fuori casa".