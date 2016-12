Preseason Nba, ai Knicks non basta Bargnani

Ai New York Knicks non bastano 13 punti in 25 minuti di Andrea Bargnani per avere la meglio dei Bucks nella gara di preseason Nba disputata nella notte italiana. Milwaukee si impone infatti 105-95 sul parquet amico del Resch Center grazie ad una grande prova di Caron Butler e del solito O.J. Mayo, autori rispettivamente di 24 e 22 punti. Tra i Knicks brilla la stella di Carmelo Anthony che di punti ne mette 22 con 9 rimbalzi e 7 assist.

I campioni in carica di Miami si impongono 108-95 a New Orleans con 27 punti di un immenso LeBron James già in forma 'regular season'. Grande prova anche di Dwyane Wade con 25 punti, 7 assist e 2 rimbalzi. Nonostante la sconfitta, buona prestazione di squadra da parte dei Pelicans con 5 giocatori in doppia cifra (Gordon 19, Davis 18, Morrow 16, Holiday 12 e Anderson 10).

Oklahoma perde 104-95 in casa dai Bulls, ormai ex squadra di Marco Belinelli. E' ancora una volta Derrick Rose il trascinatore di Chicago con 26 punti, 6 assist e 4 rimbalzi mentre Luol Deng e Carlos Boozer mettono a referto 20 punti a testa. Ai City Thunder non bastano i 22 punti di Kevin Durant e di Jeremy Lamb per tener testa ai Bulls.