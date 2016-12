Eurocup: vincono Varese e Cantù, Sassari ko

Dopo la vittoria di martedì sera della Virtus Roma in Belgio contro il Mons , arrivano anche i successi di Cantù e Varese mentre la Dinamo Sassari cade in casa contro Bilbao nella seconda giornata della fase a gironi di Eurocup . Per il Gruppo A la FoxTown vince 77-65 in Francia contro il Le Mans Sarthe e resta a punteggio pieno. Brianzoli sempre in controllo e trascinati da un ottimo Joe Ragland da 23 punti (3 su 3 dall'arco), sostenuto da Pietro Aradori , 13 con 7 rimbalzi.

Successo casalingo per la Cimberio Varese che nel Gruppo C piega 77-71 i francesi di Paris Levallois e riscatta il ko della prima giornata sul campo dell'Olimpia Lubiana. Varese sempre in controllo e in netto vantaggio, poi brava a contenere il ritorno finale dei parigini. Sugli scudi Keydren Clark, 21 punti, e Frank Hassell, 12 con 11 rimbalzi. Per il Gruppo B confitta invece la Dinamo Sassari, 100-94 dopo un supplementare contro Bilbao. I sardi, che avevano vinto nella prima giornata a Oldenburg, faticano nel primo tempo ma poi rimontano e con un canestro di Caleb Green per l'84-84 forzano il match all'overtime. Nel finale a decidere sono i canestri di Mumbrù, 18 punti, a lanciare i baschi. Alla Dinamo non bastano i 23 punti del solito Drake Diener.