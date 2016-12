Nba: Denver pensa alla cessione di Faried

I Denver Nuggets starebbero pensando alla cessione di Kenneth Faried, atletico lungo pronto ad iniziare la sua terza stagione in Colorado. Faried, da subito beniamino dei tifosi per il suo gioco spettacolare, le schiacciate e le lunghe treccine, al termine di questa annata dovrà sedersi al tavolo delle trattative con la franchigia per discutere l'estensione contrattuale vista l'imminente scadenza del triennale da matricola. Secondo diverse fonti i Nuggets, nelle cui fila milita Danilo Gallinari, non sembrano disposti ad offrire molti soldi a un ragazzo che secondo loro avrebbe raggiunto già la maturazione, non avrebbe altri margini di miglioramento e non è una stella, ma soltanto un buon specialista a rimbalzo. Ecco perché a Denver sono pronti a valutare qualsiasi scenario, anche di scambiare Faried (11 punti e 9 rimbalzi di media l'anno scorso) se arrivasse un'offerta allettante.