Nba, preseason: Detroit ok senza Datome, Belinelli ne fa 16

Cinque le gare di preseason di Nba disputate nella notte. I Detroit Pistons , con Gigi Datome ancora in panchina a guardare i suoi compagni, battono 99-96 Washington . San Antonio , grazie a un ottimo Marco Belinelli autore di 16 punti in 19 minuti, supera 123-101 gli Orlando Magic . Vincono anche i Lakers (108-94 su Utah allo Staples Center), Indiana (107-89 sul parquet di Atlanta) e Phoenix (88-76 in casa contro Oklahoma City).

Ancora rinviato il debutto dicon la maglia di Detroit. L'ala azzurra, ai box per un problema al ginocchio, guarda i suoi compagni battere Washington davanti al pubblico di casa del Palace of Auburn Hills. Tutto facile nella prima parte della gara: i primi due quarti vedono i Pistons condurre con un emblematico 65-43 (con sette triple a referto). Itentano la clamorosa rimonta nel terzo e quarto periodo e quasi ci riescono: le speranze sfumano solo sulla sirena quando una bomba dinon va a bersaglio. Detroit si gode i 18 punti die i 13 di. A Washington non bastano i

San Antonio fa la voce grossa contro Orlando e vince 123-101 all'AT&T Center. Tra i protagonisti c'è Marco Belinelli che, partito dalla panchina, gioca 19 minuti e mette a referto 16 punti. Tra gli Spurs ottime anche le prove di Mills (22) e Leonard (19) mentre ai Magic, che si svegliano troppo tardi dopo un avvio di partita da dimenticare, non basta mandare tutto il quintetto iniziale in doppia cifra con 22 punti di Oladipo e i 17 di Afflalo.

Di ritorno dalla tournée in Cina, i Los Angeles Lakers tornano a esibirsi allo Staples Center e ritrovano la vittoria. Contro Utah finisce 108-94 al termine di una partita dal risultato continuamente in bilico, decisa nell'ultimo quarto da uno strepitoso Jordan Farmar, che firma 13 dei suoi 20 punti proprio nell'ultimo periodo. Arrivano soprattutto dalla panchina le note liete per i gialloviola: nessuno del quintetto titolare riesce infatti ad andare in doppia cifra (Gasol, Williams e Young si fermano a 9). Completano il quadro delle gare giocate nella notte il successo per 88-76 dei Suns contro i rimaneggiatissimi Thunder (senza Durant, Westbrook, Collison e Fisher) e quello netto degli Indiana Pacers alla Philips Arena di Atlanta: finisce 107-89 con 24 punti di West, 17 di George e 20 di Scola (16 dei quali nell'ultimo quarto).