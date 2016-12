Eurocup: Roma passa in Belgio col Mons

Arriva il primo successo per l'Acea Roma di Luca Dalmonte che vince 88-76 sul campo del Belfius Mons Hainaut nella seconda giornata del gruppo D di Eurocup. Dopo la sconfitta interna all'esordio col Gravelines, la Virtus si riscatta in Belgio in una gara comunque non facile. Nel secono periodo Roma finisce sotto di 10 (30-20) ma trova modo di tornare sotto e andare all'intervallo a contatto (44-40 per il Mons). Nel secondo tempo l'Acea riparte meglio e allunga sul +8 grazie ad un break di 10-0 che di fatto mette in grossa difficoltà il Mons. Nel quarto ed ultimo periodo, trascinata dai 22 punti di Jordan Taylor e 14 di Jimmy Baron, Roma arriva anche al massimo vantaggio sul +14, prima di chiudere 88-76. Nelle altre gare di serata l'Oldenburg vince 82-71 a Chalon, il Buducnost stende 80-73 Ankara mentre l'Unics Kazan di Andrea Trinchieri si salva 72-71 contro il Banvit. Mercoledì sera il resto del programma con Le Mans-Cantù, Sassari-Bilbao e Varese-Paris Levallois.