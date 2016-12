Italia, Pianigiani: "Tornati tra le otto grandi d'Europa"

L'avventura europea di Datome e compagni ha però suscitato un furore che non si vedeva da tempo, risvegliando tutto il movimento cestistico nazionale. Una passione che Pianigiani sta portando in giro per l'Italia, con una serie d'incontri con arbitri ed aspiranti allenatori. "In tempi di crisi economica è importante proporre idee nuove per il nostro movimento, attraverso un dialogo tra le varie componenti". In attesa di sapere se la Fiba accetterà la wild card chiesta dal Coni per i prossimi Mondiali in Spagna, Pianigiani apre le porte a nuovi giocatori pronti a sposare la causa azzurra: "Per consolidarci sarà importante che i nostri giocatori continuino ad avere la grande passione e il gusto di ritrovarsi con la maglia della Nazionale. Nuovi talenti? Potrebbero venire dal campionato. È nostro intento allargare la famiglia dell'Italia".