Preseason Nba: Bargnani ko contro i Raptors

I Knicks di Andrea Bargnani sono stati sconfitti 123-120 dai Raptors dopo due supplementari. Contro la sua ex squadra il Mago mette a referto 13 punti in 29 minuti (5/13 dal campo, 1/2 da tre, 5/7 dalla lunetta) ma non bastano per evitare ai Knicks la terza sconfitta nelle ultime quattro partite di avvicinamento alla regular season Nba. Raptors trascinati dai 27 punti di Terrence Ross e dai 21 di DeMar DeRozan.

Per Toronto si tratta della quarta vittoria di fila, la quinta su sei partite fin qui disputate. Il miglior realizzatore dei Knicks è Beno Udrih con 19 punti, seguito da Metta World Peace con 16. Solo 9 punti in 27 minuti sul parquet per Carmelo Anthony. Bargnani e compagni torneranno in campo mercoledì sul campo dei Milwaukee Bucks, sconfitti nella notte dai Bulls di Derrick Rose. Ancora una prestazione incoraggiante per l'MVP del 2011, miglior realizzatore di Chicago con 24 punti (8/15 dal campo, 2/5 da tre, 10/11 dalla lunetta). Bulls ancora imbattuti in questa preseason (6-0).

I Rockets superano 100-95 i Mavericks con 19 punti di James Harden e 15 di Dwight Howard, mentre i Cavaliers si impongono 104-93 sui 76ers grazie soprattutto ai 17 punti e 12 assist di Kyrie Irving.