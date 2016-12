Nba, preseason: buio Lakers, Rose trascina i Bulls

Sono Derrick Rose e Luol Deng gli assoluti protagonisti del successo dei Bulls contro i Pacers. Chicago soffre nei primi due quarti contro Indiana, poi si rialza grazie alle triple di Rose e Deng, e lotta punto a punto nell'ultimo quarto. Negli ultimi due minuti di gioco è ancora Rose (per lui anche 9 assist) a fare la differenza firmando l'allungo decisivo con un rimbalzo difensivo, un layup nell'azione successiva e quattro liberi consecutivi.



Pesante la sconfitta dei Lakers alla Mercedes Benz-Arena di Shanghai. Contro Golden State i gialloviola rimangono in partita nei primi due quarti, poi spariscono letteralmente dal parquet chiudendo a -16 (89-115). Pau Gasol (16 punti) è l'unico dei suoi ad andare in doppia cifra. I Warriors fanno leva sulla giornata di grazia di Thompson (25) e Lee (16), ma anche Green e Bazemore dalla panchina (con 14 punti a testa) danno un contributo determinante. Piange anche l'altra metà di Los Angeles: i Clippers vengono piegati da Portland allo Staples Center nonostante i 31 punti di Darren Collison. I Blazers fanno festa grazie a uno splendido terzo quarto e mandano cinque giocatori in doppia cifra: Lillard (16), Batum (14), Wright (11), Barton (10) e Williams (10).



Completa il quadro delle gare disputate nella notte il successo di Memphis contro Orlando. Trascinati da un'ottima prova di Mike Miller (19 punti e 11 rimbalzi) i Grizzlies battono 97-91 i Magic cui non bastano i 22 di Oladipo e i 13 di Vucevic.