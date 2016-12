Italbasket, Petrucci: "Wild card mondiale difficile"

Il presidente della Federazione Italiana Pallacanestro Gianni Petrucci si è detto entusiasta del ritorno alla palla a spicchi dopo aver guidato il Coni anche se ammette il rammarico per non avere conquistato un posto per i Mondiali del 2014 in Spagna nonostante un ottimo Europeo da parte degli azzurri di Simone Pianigiani. "Il basket mi mancava troppo, le emozioni che sa regalarti questo sport sono uniche. E poi, fatemelo dire, ma quanti sport hanno copiato il nostro basket?", ha detto Petrucci in un'intervista a Repubblica. Il presidente federale ha aggiunto parlando della Nazionale: "Abbiamo riacceso la passione per la maglia azzurra, è stato bello vedere tanti tifosi italiani nei palazzetti, un segnale importante".

Poi una battuta sulle possibilità, poche, di ottenere la wild card per i Mondiali: "Devo essere sincero, non sarà facile. Ci proviamo, ma è dura. Paradossalmente aver battuto tante grandi squadre all'Europeo complica e non poco i nostri piani". Entro fine mese l'Italia avanzerà la richiesta ufficiale, a metà novembre sarà effettuata una prima scrematura, a febbraio 2014 la decisione della Fiba.