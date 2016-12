Nba, preseason: vincono Belinelli e Bargnani

Due gli italiani scesi in campo nella notte per la preseason Nba. Marco Belinelli e Andrea Bargnani realizzano entrambi 13 punti nelle vittorie di Spurs e Knicks su Hawks e Wizards, mentre Gigi Datome, in attesa di recuperare completamente dall'infortunio al ginocchio, guarda dalla panchina i suoi Pistons perdere 96-84 in casa dei Cavaliers. Sorprendente tonfo degli Heat campioni in carica, travolti 86-62 dai Nets di coach Jason Kidd.